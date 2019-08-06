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18:28, 06 августа 2019

В России ужесточается наказание для водителей

В России ужесточается наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь или автомобили других экстренных служб со спецсигналом. Теперь нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок от трех месяцев до года. Также будут наказывать за препятствование действиям медиков – до четырех лет лишения свободы, если пациент умрет.
Ужесточение наказания за непропуск скорой помощи – это элемент запугивания водителей и способ изъять у них больше денег, — считает автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.
Асланян добавил, что обычные водители, как правило, пропускают скорую помощь.



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