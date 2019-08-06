Главный тренер сборной России по волейболу Томас Саммельвоу может возглавить Зенит из Санкт Петербурга

За два года работы в Суперлиге Самельвуо сделал себе имя. Кемеровский Кузбасс под его руководством сперва занял 4 место. А в минувшем сезоне сенсационно привел команду к Золотым медалям. Возглавив сборную России, финский специалист выиграл с ней первый же серьезный турнир – Лигу Наций. Понятно, что успехи молодого тренера привлекли внимание. Самый амбициозный и финансово благополучный клуб страны – Зенит из Санкт Петербурга— уже начал переговоры с финским специалистом.

О назначении Самельвуо должно быть официально объявлено 11 августа, после того, как мужская сборная России завершит квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Впрочем, уже сейчас известно, что Томас подпишет с Зенитом трехлетний контракт. И будет получать $ 400 тыс. в год.

Добавлю, что весной в Санкт Петербурге проявляли интерес к наставнику казанского Зенита Владимиру Алекно. Однако тот пожелал остаться в Татарстане.

А вот на смену Самельвуо в Кузбасс сватают экс— наставника сборной Сербии Веселина Вуковича. По крайней мере, такова версия La Gazzetta dello Sport.

Новый сезон в мужской волейбольной Суперлиге стартует в октябре.