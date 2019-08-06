Россиянин, осужденный на 16 лет за участие в террористической организации, подал жалобу в ЕСПЧ

Россиянин, осужденный на 16 лет за участие в террористической организации, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он указывает на то, что на родине его судили дважды за одно преступление, — пишет ««Коммерсант».

Как отмечает «Коммерсант», в России к уголовной ответственности привлекаются и вернувшиеся из Сирии женщины-вдовы боевиков. Несколько жительниц Дагестана осуждены по 208 статье на сроки от пяти до восьми лет.