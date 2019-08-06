Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях

Речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции из стран, которые ввели экономические санкции против России. Больше всего эмбарго помогло производителям молока, овощей и фруктов, — пишет газета «Ведомости». Впрочем, отечественные сыры пока не могут сравниться с продукцией из Европы по цене и вкусу. Подробнее о пятилетке контрсанкций в программе «Рикошет» после 18:30. У нас в эфире по телефону корреспондент «Ведомостей» Екатерина Бурлакова.