Мир сегодня в очередной раз вспоминает трагедию августа 1945 года в  Японии

Мир сегодня в очередной раз вспоминает трагедию августа 1945 года, когда с разницей в три дня на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы, приведшие гибели более двухсот тысяч человек.

Как сообщает Рейтер, в памятных мероприятиях по случаю дня, который уже не первое десятилетие отмечается мировым сообществом как День борьбы за запрещение ядерного оружия, приняли участие премьер-министр Японии, мэр Хиросимы, другие представители японских властей, а также дипломаты из 90 стран мира. Подвергшиеся американской бомбардировке города стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. В результате ударов мгновенно были убиты 80 тысяч человек, на площади в 12 км2 все строения были разрушены, напоминает информагентство. Си-эн-эн отмечает, что атомные удары по Японии вынудили ее выйти из Второй мировой войны, однако вслед за этим ввергли человечество в напряженный период Холодной войны. После двух лет ремонтных работ, сообщает телеканал, власти страны вновь открыли посвященный памяти жертв мемориальный музей, который, как отмечает автор публикации, благодаря свидетельствам переживших бомбардировки людей, именуемых в Японии «хибахуша», помогают его посетителям «гуманизировать» историю, связать ее с судьбами конкретных «осязаемых» людей. Хибахуша, вместо того, чтобы замкнуться в своем горе и обозлиться на человечество, заметил изданию профессор Института ядерных исследований Американского университета, оказались в авангарде борьбы за мир на планете и стали главными противниками войны и ядерного оружия. Газета Джапэн Таймс в этой связи пишет, что на антиядерную пропаганду среди населения и приезжающих в эту страну в Японии работают целые научно-исследовательские институты и организации, такие как Фонд исследования последствий воздействия радиации, открывший недавно новое отделение в Нагасаки. Издание рассказывает о настройщике пианино из Хиросимы, который собрал и восстановил коллекцию инструментов, переживших бомбардировки. Он предоставляет их в пользование различным концертным залам по всей стране как зримое свидетельство ужаса ядерной войны.

Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму в мае 2016 года, когда он призвал мир отказаться от ядерного оружия.