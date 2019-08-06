Журналисты выяснили, как работают агитаторы кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова. Им выдают методички с правильными ответами на вопросы горожан.

Агитатором в штаб Беглова устроилась журналистка издания «Фонтанка ру» Мария Карпенко. Объявление она нашла в интернете. Задача была простая: вместе с «наказами» избирателей собрать контакты горожан, которые поддерживают временного губернатора. В день голосования штаб постарается привести их на участки. За каждую заполненную анкету платят семьдесят рублей. При этом штабнАя инструкция запрещает агитаторам рассказывать, что они работают за деньги. «Фонтанка ру» пишет, что это инструкция есть в распоряжении редакции и ее подлинность подтвердили двое руководящих сотрудников штаба. Агитаторам советуют говорить людям, что Беглов — демократичный губернатор. С этим утверждением не согласен главный редактор издания «МР7» Сергей Ковальченко.

В инструкции советуют агитаторам говорить неправду людям. Например, что первомайскую демонстрацию не разогнали, а задержали хулиганов или что бывший вице-губернатор Игорь Албин виноват в том, что город так плохо убирали прошлой зимой. Дело в том, что чиновник не отвечал за уборку города. Таких примеров в документе хватает. Впрочем, почти все горожане, с кем поговорила журналистка, поддерживают временного губернатора.

Ранее оппозиция жаловалась, что из всех кандидатов только Беглов агитирует за себя в метрополитене. Горизбирком отказался признавать это нарушением закона.