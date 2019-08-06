Кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко пытаются снять с регистрации

В избирком поступили сразу четыре жалобы. Это связано с предвыборной газетой кандидата от КПРФ. Жалобы касаются нарушения авторских прав, в частности, с использованием стихотворений Константина Симонова и Редьярда Киплинга без разрешения правообладателей. Также в газете не указаны авторы фотографий Петропавловской крепости и логотипа «Нет коррупции».

Сам Владимир Бортко уверен, что появление жалоб – это признаки паники у конкурентов.

Впрочем, источник «Эха» в избирательной комиссии утверждает, что претензии к Бортко несущественны. Скорее всего, избирком ограничится предупреждением. Впрочем, конкуренты могут подать иск с требованием снять Бортко с выборов.