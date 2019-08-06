Совет по правам человека при президенте направит обращения в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, МВД и Росгвардию. СПЧ требует предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с акциями протеста в Москве. При этом глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в ближайшее время не будет никаких публичных заявлений, связанных с протестами.

Члены Совета по правам человека, присутствовавшие 27 июля на Тверской, Большой Дмитровке и Садовом кольце, не обнаружили признаков массовых беспорядков, — сказал «Эху» член СПЧ Илья Шаблинский.

Совет по правам человека направит обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и Росгвардию с требованием предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с акциями протеста в Москве. Член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали на акции протеста в центре Москвы. Об этом сама Тельминова рассказала изданию «Настоящее время». Тельминова добавила, что планирует посетить ближайшие протестные акции.