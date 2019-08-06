Московская прокуратура просит суд лишить родительских прав супругов, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым сыном и, как утверждают в ведомстве, передали ребенка третьему лицу. По мнению прокуроров, родители злоупотребили своими правами в ущерб интересам сына.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что разыскивается еще один участник акции Сергей Фомин. Ему заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Как утверждают следователи, именно Фомин взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти через оцепление.

Дмитрий Проказов, которого прокуратура хочет лишить родительских прав, рассказал «Радио Свобода», что ни в коем случае не признает свою вину.

Проказов добавил, что вчера ночью с обыском приходили из Следственного комитета по делу об оставлении ребенка в опасности.

Требование прокуратуры о лишении родительских прав – чрезмерны, — сказал «Эху» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Бунимович добавил, что с малолетними детьми не стоит участвовать в массовых акциях, согласованных или несогласованных, но это, цитирую, «не имеет отношения к нынешней ситуации». Суд должен детально разобраться в этой ситуации и выяснить все обстоятельства, но пополнять армию сирот за счет лишения родительских прав было бы неправильно, — считает руководитель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. По словам Рязанского, если со стороны родителей были допущены некие нарушения, есть другие формы наказания – и административные, и финансовые. Лишение прав – это высшая мера наказания для родителей, — добавил сенатор.