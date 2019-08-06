В центре Москвы возобновились одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова

Участники акции стоят у здания главного столичного управления МВД на Петровке. В руках у них плакат «Свободу Егору Жукову», — передает «МБХ Медиа».

Студент Высшей школы экономики на прошлой неделе был арестован по делу о массовых беспорядках, которое возбудили после протестов в Москве 27-го июля из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Девять фигурантов этого дела арестованы. Еще один объявлен в розыск. Трое подозреваемых объявили голодовку.