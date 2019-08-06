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17:31, 06 августа 2019

Рабочая группа ЦИКа рекомендует отказать в регистрации кандидатом в Мосгордуму Дмитрию Гудкову

Окончательное решение будет принято завтра. По результатам перепроверки политику дополнительно зачли 31 подпись, но для регистрации ему не хватает еще 300. Ранее Дмитрий Гудков сообщил, что ему забраковали подписи, потому что проверяющие намеренно вбивали фамилии жителей с ошибками.
Ни один независимый кандидат в Мосгордуму не был зарегистрирован. Жалобу удовлетворили только представителю «Яблока» Сергею Митрохину. Решение по вопросу о его регистрации должно быть принято сегодня.



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