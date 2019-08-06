Ночной обыск прошел у супругов, которых хотят лишить родительских прав из-за участия в протестах

Это рассказал в интервью «Радио Свобода» житель Москвы Дмитрий Проказов. По его словам, к ним пришли из Следственного комитета по делу об оставлении ребенка в опасности. Прокуратура Москвы заявила, что на митинге 27-го июля родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что якобы причинило ему физический и моральный вред. Проказов сказал, что они никогда не оставляли ребенка одного, и что человек, которому он передал ребенка – это двоюродный брат его жены Сергей Фомин. Фомин объявлен в розыск как фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на митинге 27-го июля.