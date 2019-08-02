В Совете Федерации считают, что не стоит лишать родительских прав семейную пару, взявшую ребенка на акцию 27 июля

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал законным требование Прокуратуры Москвы лишить родительских прав двух участников митинга 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые взяли с собой на акцию ребенка. Однако суд должен встать на сторону родителей, заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Прежде всего, суд должен встать на сторону родителей. Не надо множить число детей, родители которых лишены родительских прав. У нас и так их достаточно много. Мне кажется, в этой ситуации суд должен поступить из этих соображений», — сказал он.

Сегодня Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав родителей ребенка, которые передали его фигуранту дела о «массовых беспорядках» Сергею Фомину во время акции. По данным следствия, покидая митинг, С.Фомин взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

После акции 27 июля за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках» по статье 212 УК РФ. В деле 10 обвиняемых: Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Евгений Коваленко, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Сергей Фомин. Девять из них арестованы, С.Фомин объявлен в розыск.