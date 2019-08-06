Московский гарнизонный военный суд перевел под домашний арест майора ФСБ Александра Карелина, обвиняемого в разбое. С начала июля он находился в СИЗО вместе с еще несколькими фигурантами дела.

Под домашним арестом Карелин будет находиться до 11 ноября, говорится в решении суда. Сотрудник управления «К» ФСБ был задержан месяц назад в Крыму, а на прошлой неделе, как и большинство других обвиняемых, признал свою вину. Он первый из пяти фигурантов дела о разбое, изначально помещенных в СИЗО, кому Московский гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения. При этом следователь просил о продлении срока заключения Карелина под стражей. Что же повлияло на такое решение, не уточняется. По версии следствия, Карелин и еще несколько сотрудников ФСБ отобрали 136 млн рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. Это, как отмечается, произошло в офисе банка. А сам бизнесмен, по данным интернет-издания РБК, взял эти деньги в долг у знакомых. Адвокат Карелина Максим Слюсаренко ранее сообщил, что на долю майора ФСБ приходилось 2 млн рублей, из которых больше половины уже вернул дед обвиняемого – преподаватель академии ФСБ Валентин Карелин.

Еще двум фигурантам дела – сотрудникам спецподзразделений «Альфа» и «Вымпел» Хетагу Маргиеву и Дмитрию Капышкину – суд сегодня продлил домашний арест.