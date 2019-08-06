Участник акции 27-го июля Дмитрий Проказов, которого хотят лишить родительских прав, заявил, что абсолютно невиновен

По его словам, они с женой не участвовали ни в каких массовых беспорядках и никогда не оставляли ребенка в опасности одного. Мужчина рассказал «Радио Свобода», что они возвращались домой с прогулки вместе с родственником – это двоюродный брат жены. И Проказов попросил его понести ребенка. По его словам, там не было никаких оцеплений и полицейских, и они спокойно пошли домой. Дмитрий Проказов рассказал, что вчера ночью у них был обыск из-за видеоролика, который телеканалы крутили всю неделю.

Прокуратура Москвы требует лишить его с супругой родительских прав из-за того, что они во время митинга 27-го июля передали годовалого ребенка другому человеку, якобы подвергнув опасности его жизнь и здоровье.

Такое требование чрезмерно, — сказал «Эху» глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор Валерий Рязанский отметил, что в России сирот и так много .