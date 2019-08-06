В Госдуме может появиться рабочая группа по изучению иностранного вмешательства в российские выборы

С инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, – передает Интерфакс.

В воскресенье в МИДе обвинили США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России из-за протестов 3-го августа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала в телеэфире, что американское посольство и немецкое СМИ Deutsche Welle с государственным финансированием, по ее мнению, фактически, призывали к участию в протестах.