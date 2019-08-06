В Совете Федерации не поддержали требование прокуратуры Москвы лишить родительских прав участника акции 27-го июля

Это высшая мера наказания для родителей, — сказал глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, лишать семью родительских прав только на том основании, что ребенка передали другому человеку, было бы неправильно. А если это друг или близкий знакомый?", — добавил сенатор. Он отметил, что причины, по которым дети становятся сиротами, бывают разными, и не стоит увеличивать их ряды, — передает Интерфакс.

Прокуратура Москвы утверждает, что во время митинга 27-го июля родители передали годовалого ребенка другому человеку, что якобы причинило младенцу физический и моральный вред.