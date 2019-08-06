Мария Шарапова полна решимости перезагрузить свою карьеру

Во время Открытого чемпионата США российская теннисистка будет сотрудничать с Риккардо Пьятти — бывшим тренером серба Новака Джоковича.

Нынешний сезон складывается для Шароповой пока неудачно. Травмы продолжают преследовать экс-первую ракетку мира. Да и игра оставляет желать лучшего. В этом году Мария лишь однажды дошла до четвертьфинала. А в мировом рейтинге опустилась на 81-ю строчку.

Ранее было объявлено, что 32-летняя теннисистка прекращает сотрудничество с шведом Томасом Хогстедтом.

И вот теперь с Шараповой станет работать Риккардо Пьятти. «Я ценю опыт Риккардо и всей его команды. Это было похоже на возвращение к основам» — отметила Мария. Добавлю, что итальянец – специалист опытный.

Ранее он тренировал хорвата Ивана Любичича, француза Ришара Гаске, а также первую на сегодня ракетку мира – Новака Джоковича.

Пьятти войдет в команду Шараповой уже на грядущем US Open, который стартует в Нью-Йорке с 26 августа.