Второго участника драки на игре «Зенита» задержали накануне. Против мужчины возбудили уголовное дело. Как от футбольный фанат одним ударом сломал омоновцу лицо

Оперативники Центра «Э» с подкреплением накануне пришли к жителю юго-запада города. Об этом сообщает информационное агентство «АЖУР». По мнению следствия, именно мужчина 1995 года рождения ударил в лицо своего ровесника — бойца батальона ОМОН. В итоге боец оказался в Мариинской больнице. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица, гематому. Все это расценили как вред, опасный для здоровья. Подозреваемого задержали на двое суток. Раньше, по предварительным данным, проблем с законом не имел. Также накануне стало известно, что по той же статье задержали петербуржца 1994 года рождения. Мужчине вменили удар в лицо другому омоновцу. Напомню, драка фанатов «Зенита» с ОМОНом случилась во время игры с «Краснодаром» на «Газпром Арене» на прошлых выходных. Причина — спор о месте для курения возле арены. После побоища административные протоколы получили семнадцать человек.

Петербургский футбольный клуб и Российская премьер-лига пообещали разобраться в ситуации и не допускать подобного впредь.