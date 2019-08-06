Второго участника драки на игре «Зенита» задержали накануне
Второго участника драки на игре «Зенита» задержали накануне. Против мужчины возбудили уголовное дело. Как от футбольный фанат одним ударом сломал омоновцу лицо
Оперативники Центра «Э» с подкреплением накануне пришли к жителю юго-запада города. Об этом сообщает информационное агентство «АЖУР». По мнению следствия, именно мужчина 1995 года рождения ударил в лицо своего ровесника — бойца батальона ОМОН. В итоге боец оказался в Мариинской больнице. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица, гематому. Все это расценили как вред, опасный для здоровья. Подозреваемого задержали на двое суток. Раньше, по предварительным данным, проблем с законом не имел. Также накануне стало известно, что по той же статье задержали петербуржца 1994 года рождения. Мужчине вменили удар в лицо другому омоновцу. Напомню, драка фанатов «Зенита» с ОМОНом случилась во время игры с «Краснодаром» на «Газпром Арене» на прошлых выходных. Причина — спор о месте для курения возле арены. После побоища административные протоколы получили семнадцать человек.
Петербургский футбольный клуб и Российская премьер-лига пообещали разобраться в ситуации и не допускать подобного впредь.