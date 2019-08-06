На станции Шиес в Архангельской области произошли новые столкновения сотрудников ЧОПа и местных жителей, которые протестуют против строительства мусорного полигона. В результате госпитализировано 2 человека, — сообщается в паблике «Поморье – не помойка!» в социальной сети ВКонтакте. В середине июня строительные работы на Шиесе были приостановлены. Как объяснили власти, в связи с государственной экологической экспертизой. Однако, судя по последним сообщениям активистов, работы постепенно возобновляются, — передает Znak.com.