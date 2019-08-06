Перовский суд Москвы зарегистрировал требование прокуратуры лишить родительских прав Дмитрия Проказова – участника акции 27 июля в Москве. Сейчас это заявление изучает судья, после этого будет принято решение о назначении даты рассмотрения, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. По версии прокуратуры, во время акции 27 июля родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. По мнению прокуроров, родители злоупотребили своими правами в ущерб интересам сына.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что разыскивается еще один участник акции – Сергей Фомин. По данным следствия, именно Фомин взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления. Ему заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Семейный кодекс четко оговаривает ситуации, при которых лишают родительских прав. В данном случае, прокуратура может добиться изъятия ребенка, — рассказал «Эху» адвокат Екатерина Ярмуш.

По словам адвоката, прокуратуре сейчас необходимо доказать, что ребенку причинен какой-либо вред.