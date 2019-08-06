Цирк на проспекте Вернадского оценил в почти 18 млн рублей ущерб от высказываний Сергея Доренко

Большой московский цирк на проспекте Вернадского оценил в почти 18 миллионов рублей ущерб от высказываний бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, — сообщает RNS со ссылкой на адвоката Михаила Кузнецова. Он представляет интересы цирка.

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал «звереубийцей» дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного. По словам Кузнецова, после этого зрители начали массово возвращать билеты. Цирк требует взыскать с радиостанции 10 миллионов рублей, к Доренко ранее были выдвинуты требования на 3 миллиона.