Ректор МГУ Садовничий призвал студентов вуза быть очень аккуратными и серьезно обдумывать участие в акциях протеста

Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза быть очень аккуратными и серьезно обдумывать участие в акциях протеста, — сообщает «Интерфакс». Садовничий отказался комментировать арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова и последовавшие за этим студенческие пикеты. Ректор заявил, что не знаком с этой ситуацией. При этом он напомнил, что право выражать свою точку зрения гарантирует Конституция.