Самариддин Раджабов, арестованный по уголовному делу о массовых беспорядках, объявил голодовку в изоляторе временного содержания. Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат Анри Цискаришвили. По его словам, Раджабов таким образом протестует против выдвинутых обвинений. Ранее голодовку объявил другой фигурант этого дела – Кирилл Жуков. С 13 июля голодает и Алексей Миняйло в знак солидарности с незарегистрированным кандидатом Любовь Соболь.