Американский суд приговорил к 20 годам тюрьмы отправителя посылок с бомбами в адрес критиков Дональда Трампа

Адресатами 57-летнего Сезара Сайока стали бывший вице-президент Джо Байдн, Хиллари Клинтон, меценат Джордж Сорос и даже актер Роберт Де Ниро, сообщает сайт Би-би-си. Ни одна из сделанных бомб не взорвалась; на них были обнаружены отпечатки пальцев и ДНК отправителя. Он был ярым сторонником президента Трампа и посещал его предвыборные митинги. Последние годы он жил в микроавтобусе, обклеенном агитационными материалами кампании действующего президента.

Нью-Йорк таймс добавляет к этому тот факт, что всего было отправлено 16 посылок, начиненных, среди прочего, порохом из ракет для фейерверка и осколками битого стекла для наибольшего поражающего эффекта. При этом, как решил судья окружного суда Манхэттена: «хотя Сайок и не являлся экспертом по взрывным устройствам, он был в состоянии собрать самодельную бомбу, которая бы действительно сработала, однако сознательно не сделал этого. Он ненавидел своих жертв и не желал им добра, но не был настолько потерянным человеком, чтобы лишить их жизни, по крайней мере, собственными руками».

Как отмечает «The New York Times», приговор Сезару Сайоку был оглашен почти одновременно с массовыми расстрелами в штатах Техас и Огайо.