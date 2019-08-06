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15:02, 06 августа 2019

Сразу четыре жалобы на Владимира Бортко пришли в Петербургский избирком

Их авторы недовольны предвыборной газетой кандидата от КПРФ.

Жалобы к Владимиру Бортко касаются нарушения авторских прав. Составитель одного обращения пишет, что в агитационной газете использован материал агентства Росбалт, опубликованный без ссылки. Эту претензию в горизбиркоме сочли несущественной, ведь публикация представляет собой интервью самого Бортко. Другие вопросы связаны с использованием в предвыборном издании стихотворений Константина Симонова и Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака без разрешения правообладателей. Также в газете не указаны авторы фотографии Петропавловской крепости и логотипа «Нет коррупции!»
Владимир Бортко уверен, что жалобы несерьёзны. Кандидат рассказал ЭХУ о том, что считает их появление признаком паники у конкурентов.
Существуют классические произведения, которые стали общекультурной ценностью, и разрешений на их использование не требуется, полагает Бортко.

Заседание, на котором горизбирком будет разбирать эти вопросы, пройдёт сегодня в четыре часа дня. По данным нашего источника в избирательной комиссии, претензии к Бортко не настолько существенны, чтобы в суде требовать отстранения кандидата. Скорее всего, избирком ограничится предупреждением. В то же время оно даст конкурентам повод выступить с иском о снятии Бортко с выборов.

Жалобы в адрес Бортко вызваны тем, что власть сочла его главным соперником Александра Беглова, считают опрошенные Эхом политологи. Несоблюдение авторских прав нередко становится поводом для снятия неугодных кандидатов.



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