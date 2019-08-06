Совет по правам человека назвал опасным прецедентом лишение родительских прав за передачу детей третьим лицам
Президентский Совет по правам человека назвал опасным прецедентом лишение родительских прав за передачу детей третьим лицам. Чуть ранее с таким ходатайством выступила столичная прокуратура из-за обвинений против родителей, пришедших на акцию 27 июля с годовалым сыном.
В Совете убеждены: если считать, что родители подвергают ребенка опасности, передавая его третьим лицам, то возникает вопрос, можно ли его тогда передавать двоюродным родственникам или няне. Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс» выразил глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, в случае появления подобного прецедента в виде лишения родительских прав все супружеские пары могут лишиться покоя. Впрочем, информации по требованию прокуратуры Москвы, как признался Федотов, в Совете пока нет. При этом он отметил, что основания для лишения прав четко прописаны, а каждый хотя бы раз передавал ребенка третьим лицам. Согласно ходатайству столичной прокуратуры, родители передали своего годовалого ребенка третьему лицу в ходе акции 27 июля. Это, как считают в ведомстве, подвергло жизнь мальчика опасности, а также причинило ему моральный и физический вред.
Как пишет телеграм-канал Baza, человеком, которому супруги передали ребенка, является фигурант дела о массовых беспорядках Сергей Фомин. Он объявлен федеральный розыск. По версии СК, он взял чужого ребенка для свободного прохождения мимо оцепления.