Президентский Совет по правам человека назвал опасным прецедентом лишение родительских прав за передачу детей третьим лицам. Чуть ранее с таким ходатайством выступила столичная прокуратура из-за обвинений против родителей, пришедших на акцию 27 июля с годовалым сыном.

В Совете убеждены: если считать, что родители подвергают ребенка опасности, передавая его третьим лицам, то возникает вопрос, можно ли его тогда передавать двоюродным родственникам или няне. Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс» выразил глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, в случае появления подобного прецедента в виде лишения родительских прав все супружеские пары могут лишиться покоя. Впрочем, информации по требованию прокуратуры Москвы, как признался Федотов, в Совете пока нет. При этом он отметил, что основания для лишения прав четко прописаны, а каждый хотя бы раз передавал ребенка третьим лицам. Согласно ходатайству столичной прокуратуры, родители передали своего годовалого ребенка третьему лицу в ходе акции 27 июля. Это, как считают в ведомстве, подвергло жизнь мальчика опасности, а также причинило ему моральный и физический вред.

Как пишет телеграм-канал Baza, человеком, которому супруги передали ребенка, является фигурант дела о массовых беспорядках Сергей Фомин. Он объявлен федеральный розыск. По версии СК, он взял чужого ребенка для свободного прохождения мимо оцепления.