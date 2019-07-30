Детский омбудсмен Москвы возмутился требованием прокуратуры отобрать ребенка у участников акции протеста 27 июля

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович возмутился требованием Прокуратуры Москвы отобрать ребенка у участников акции протеста в столице. Шантаж детьми в политических целях недопустим, заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня нет документов, что там ребенка однократно подвергали опасности, но даже если бы они были, я не считаю это поводом принимать такие резкие решения. Надо в этой ситуации разбираться, но самое главное – что такие вещи не могут быть основанием в моем понимании для лишения родительских прав. Я призываю все стороны перестать шантажировать кого бы то ни было детьми. Это совершенно недопустимо. Здесь переходится граница», — сказал он.

По словам омбудсмена, государство старается сохранять семьи даже в трудных жизненных ситуациях, когда жизнь и здоровье детей неоднократно подвергают опасности. К лишению родительских прав прибегают «в особенных ситуациях – они штучные и мы в них подробно разбираемся и только после этого идем на эту крайнюю меру», подчеркнул он.

При этом Бунимович отметил, что всегда призывал участников митингов не брать с собой детей, чтобы не подвергать их риску.

Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, пришедшую на акцию 27 июля с годовалым ребенком.