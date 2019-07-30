Комитет Госдумы по обороне будет следить за расследованием возгорания на складе боеприпасов в Красноярском крае

Комитет Государственной думы РФ по обороне будет следить за расследованием возгорания и взрывов на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель главы комитета Александр Шерин.

«В Комитете будем также отслеживать в рамках наших полномочий. Мы будем заслушивать отчеты соответствующих структур, правоохранительных и надзорных органов. У каждого депутата есть право направить депутатский запрос и получить всеобъемлющую информацию по вопросу», — заявил он.

По словам Шерина, взрывы на складах боеприпасов не являются системной проблемой, поскольку случаются нечасто.

Он подчеркнул, что необходимо провести комплексный анализ ситуации, прежде чем делать выводы.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло 5 августа на территории одного из складов в Ачинском районе Красноярского края. В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов пострадали тринадцать человек.