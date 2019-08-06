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14:32, 06 августа 2019

Компания «Главкосмос пусковые услуги» почти вдвое снизила цены на запуски ряда космических аппаратов в 2020-ом году

Компания «Главкосмос пусковые услуги», входящая в «Роскосмос», почти вдвое снизила цены на запуски ряда космических аппаратов и микроспутников в 2020-ом году. В 2018-ом один килограмм груза стоил 20-30 тысяч долларов, а сейчас – 15-17, — рассказали РИА в пресс-службе компании. Снижение цен объясняют ростом конкуренции на рынке. Вчера новую бюджетную программу для запуска малых спутников представила компания SpaceX.



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