Компания «Главкосмос пусковые услуги» почти вдвое снизила цены на запуски ряда космических аппаратов в 2020-ом году

Компания «Главкосмос пусковые услуги», входящая в «Роскосмос», почти вдвое снизила цены на запуски ряда космических аппаратов и микроспутников в 2020-ом году. В 2018-ом один килограмм груза стоил 20-30 тысяч долларов, а сейчас – 15-17, — рассказали РИА в пресс-службе компании. Снижение цен объясняют ростом конкуренции на рынке. Вчера новую бюджетную программу для запуска малых спутников представила компания SpaceX.