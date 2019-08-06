Центризбирком не стал рассматривать жалобу Константина Янкаускаса на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

В телеграмме за подписью зампреда ЦИК Николая Булаева говорится о том, что Янкаускас не успел подать жалобу в течение пяти рабочих дней, — сообщил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Янкаускас отбывает сейчас административный арест. Мельконьянц утверждает, что жалоба была подготовлена и направлена в ЦИК 29 июля в предусмотренный законом пятидневный срок. По его словам, в данном случае комиссия должна учитывать дату почтовой отправки.