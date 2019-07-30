Прокуратура Москвы просит суд лишить родительских прав двух участников акции 27 июля

По версии прокуратуры, они отдали в чужие руки своего годовалого младенца и таким образом подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика.

Ранее Следственный комитет сообщил, что разыскивается еще один участник акции – Сергей Фомин, который «взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно выйти из оцепления». Фомину заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Требования прокуратуры лишить двоих участников акции 27 июля родительских прав чрезмерны, — сказал «Эху» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Бунимович также подчеркнул, что необходимо стараться сохранять семьи даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.