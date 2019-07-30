В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь

Вступили в силу соответствующие поправки к Административному и Уголовному кодексам. Теперь за отказ уступить дорогу машине скорой с включенными спецсигналами, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или лишен прав на срок до года. Если пациента в результате не успели довезти до больницы и он скончался, будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Новые нормы приняты с целью запугать водителей и получить от них больше денег. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.

Асланян добавил, что ситуаций, когда обычный водитель не пропускает скорую, очень мало.