Прокуратура требует лишить родительских прав пару, пришедшую на акцию оппозиции с малолетним ребенком

Проводится проверка и по факту участия несовершеннолетних в митингах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В несанкционированной акции 27 июля приняла участие супружеская пара с малолетним годовалым сыном, отмечается на сайте столичной прокуратуры. В сообщении подчеркивается, что родители, цитата, «передали ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда». Таким образом, считают в прокуратуре, супруги, имена которых не называются, «эксплуатировали своего ребенка». За это их хотят лишить родительских прав – заявление направлено в суд. Ведомство также заинтересовалось присутствием на акциях 27 июля и 3 августа несовершеннолетних. Инициированы проверки. Ответственность понесут те, кто с точки зрения прокуратуры, «вовлекал» подростков в участие в митингах. По официальным данным, на двух акциях задержали около 100 несовершеннолетних.

Закон о вовлечении людей, не достигших 18 лет, к несанкционированным акциям приняли в прошлом году. Его инициировали после антикоррупционных митингов политика Алексея Навального.

СПЧ обратится в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД из-за действий силовиков на массовых акциях протеста в Москве. Об этом «Эху» рассказал глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский.

Заявление решили подготовить после акции 27 июля и 3 августа.

Правительство ФРГ накануне осудило очередные задержания сотен мирных демонстрантов в Москве и несоразмерно жестокие действия полиции во время акции за свободные выборы в российской столице.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула серьезную обеспокоенность принятыми мерами. Германское правительство обратилось к компетентным российским ведомствам с призывом отпустить всех задержанных на свободу. При этом прозвучало указание на важность для демократии главных принципов ОБСЕ и Совета Европы.

Российская Федерация как член этих организаций признала свою готовность соблюдать основополагающие права на свободу собраний и мнений, подчеркнула Деммер. Поэтому Россия должна уважать эти принципы и следить за соответствием своих действий реальной ситуации. Правительство ФРГ также настоятельно призвало Москву следовать международным стандартам во время российских региональных выборов.

Ранее МИД ФРГ заявило, что задержания совершенно не соответствовали мирному характеру протестов, нацеленных на требование регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Повторяющиеся нарушения гражданского права на мирные собрания и свободное выражение мнений идут вразрез с международными обязательствами, принятыми на себя Россией, ставя под вопрос право на свободные и честные выборы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в ответ, что Москва проинформирует ФРГ об «озабоченности и практических шагах», которые Россия намерена предпринять в связи с действиями государственной телерадиокомпании Deutsche Welle. По словам Захаровой, это германское СМИ публиковало на своем русскоязычном сайте призывы выходить на улицы.

Представительница МИД ФРГ Мария АдебАр выразила удовлетворенность тем, что, судя по реакции Марии Захаровой, позиция германской стороны была услышана в России.