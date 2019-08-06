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14:00, 06 августа 2019

12 человек пострадали, один предположительно погиб в результате взрывов на складах боеприпасов в Красноярском крае

12 человек пострадали, один предположительно погиб в результате взрывов на территории войсковой части в Красноярском крае. ЧП произошло на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. Снаряды начали взрываться накануне днем. От осколков пострадали несколько человек, были повреждены здания в ближайших населенных пунктах. Взрывы были слышны издалека, — рассказала РБК главный редактор ачинского телеканала «Оса» Наталья Сусанина.

Местные власти изначально утверждали, что жителям Ачинска ничто не угрожает, но затем решили проводить эвакуацию. К этому моменту люди уже сами в спешке покидали дома. Было скорректировано железнодорожное и автомобильное движение, закрыто небо над местом происшествия. Эвакуировали, в общей сложности, больше шестнадцати тысяч человек. Разминировать горящие склады вызвали саперов из Москвы. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Около трех часов назад Минобороны объявило о ликвидации пожара. В ведомстве также сказали, что причиной происшествия стал человеческий фактор.

В комитете Госдумы по обороне будут внимательно следить за расследованием этого происшествия, — сказал «Эху» первый замглавы профильного думского комитета Александр Шерин. Он отметил, что не видит системной проблемы в ситуациях со взрывами в хранилищах с боеприпасами, которые время от времени происходят.

Власти Красноярского края сообщили, что завтра будет решаться вопрос о выплатах компенсаций жителям Ачинского района. От губернатора Александра Усса также стало известно, что, по всей вероятности, погиб один человек. Глава региона подчеркнул, что пока этот человек считается пропавшим, но есть люди, утверждающие, что видели его гибель.



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