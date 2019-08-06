СК возбудил второе уголовное дело после драки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит»-"Краснодар" в Петербурге 4 июля

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после драки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит»-"Краснодар" в Петербурге 4 июля. Подозреваемый по делу о насилии в отношении представителя власти – мужчина 91-го года рождения, он задержан. Как уточняет «Фонтанка», во время драки сотрудник ОМОНа получил удар в лицо, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы костей лица.