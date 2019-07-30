Совет по правам человека при президенте направит обращения в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, МВД и Росгвардию

СПЧ требует предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с акциями протеста в Москве. При этом глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в ближайшее время не будет никаких публичных заявлений, связанных с протестами.

В свою очередь, член СПЧ Илья Шаблинский сказал «Эху», что члены совета, присутствовавшие 27 июля на Тверской, Большой Дмитровке и Садовом кольце признаков массовых беспорядков не обнаружили и подавляющее большинство задержаний были безосновательными.