Прокуратура Москвы сообщила, что проводит проверку из-за участия лиц с детьми в несанкционированных акциях

Прокуратура Москвы сообщила, что проводит проверку из-за участия лиц с детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа, — сообщает РИА. В частности, по данным прокуратуры, 27 июля некая супружеская пара приняла участие в митинге с годовалым сыном. Ведомство требует лишить этих граждан родительских прав.

В сообщении прокуратуры отмечается, что отец мальчика не сможет проголосовать на выборах в Москве в сентябре, поскольку у него лишь временная регистрация. При этом никаких фамилий прокуратура не называет.