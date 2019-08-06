Темпы падения рынка ТВ-рекламы в России продолжают расти

На состояние рынка влияет как стагнация экономики, так и отток телевизионной аудитории в интернет.

В июне этого года рынок ТВ-рекламы упал почти на 19 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники телекомпаний и рекламных групп. Участники рынка называют это падение сильным даже с учетом высокой базы первой половины прошлого лета, когда каналы хорошо заработали на показе чемпионата мира по футболу. В целом же за первые шесть месяцев этого года рынок сократился примерно на 9-10 процентов.

По оценке собеседников издания, стагнации ТВ-рекламы началась еще прошлой осенью. Тогда интернет обогнал телевидение по уровню доходности. Среди причин сокращения рынка рекламы на ТВ называют состояние российской экономики, сокращение телеаудитории и увеличение расценок на рекламу на телевидении. Рекламные доходы интернет-компаний продолжают расти, а телеканалов — падать. По суточному охвату аудитории интернет уже успел обойти ТВ.

По оценке участников рынка, во второй половине года ситуация с рекламой на телевидении не изменится – показатели продолжат падение.