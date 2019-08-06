Минутой молчания в Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Ежегодно в день Хиросимы во всём мире отмечается день борьбы за запрещение ядерного оружия.
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Ежегодно в день Хиросимы во всём мире отмечается день борьбы за запрещение ядерного оружия.
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального: Диагноз поставлен пальцем в небо Угроза повторного попадания на кожу или слизистые этого химического агента — реальна, и врачи должны это осознавать. Они прекрасно понимают, что повторная сенсибилизация данным антигеном может привести к летальному исходу…