Косаток и белух, которых держат в так называемой китовой тюрьме, планируют выпустить в море до конца года

Процесс будет зависеть от погодных условий и технических возможностей, — сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. В бухте Средняя в Приморском крае с осени прошлого года в тесных вольерах держали около сотни косаток и белух. На это обратили внимание зоозащитники. За освобождение животных выступили многие мировые знаменитости. В итоге власти объявили, что косаток и белух вернут в дикую природу.