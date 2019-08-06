В Красноярском крае открыли воздушное пространство в районе военных складов, где вчера начались взрывы

Пожар полностью ликвидирован. Детонация боеприпасов прекратилась, — сообщило Минобороны. В ведомстве говорят, что причиной пожара стал человеческий фактор. Осколками были ранены несколько человек, повреждены здания в ближайших населенных пунктах. Всего пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Губернатор Александр Усс говорит, что есть свидетели гибели этого человека. Из опасной зоны эвакуировали свыше шестнадцати тысяч местных жителей.