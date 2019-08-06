Люблинский суд оштрафовал ультраправого политика Дмитрия Демушкина на 200 тысяч рублей за участие в акции протеста

Люблинский суд Москвы оштрафовал ультраправого политика Дмитрия Демушкина на 200 тысяч рублей за участие в акции протеста в Москве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Демушкина признали виновным в нарушении правил публичных мероприятий. В минувшую субботу в Москве прошла очередная массовая акция за свободные выборы. По данным полиции, были задержаны около шестисот человек. По сведениям проекта ОВД-Инфо – около тысячи человек.