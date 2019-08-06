В ЕСПЧ направили первую жалобу на насилие со стороны полицейских в ходе акции «Он нам не царь» весной прошлого года

Об этом сообщает сайт «Зона права». С жалобой обратился восемнадцатилетний Артем Радыгин, студент журфака МГУ и корреспондент «Радио Свобода». Во время акции он сидел на скамейке, когда к нему подошли двое силовиков и спросили, цитата, «какого черта здесь расселся». После этого, как говорится в жалобе, Радыгина схватили за руки, сбросили на землю и ударили в затылок. Врачи диагностировали ушиб. Радыгин обратился в Следственный комитет, но в течение пятнадцати месяцев не получил уведомления о принятом решении.

Акция «Он нам не царь» весной прошлого года проходила в разных регионах России. Были задержаны около тысячи шестисот человек. Активисты жаловались на жестокость со стороны силовиков.