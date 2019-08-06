В Российской футбольной Премьер Лиге завершился 4-й тур
Единственной командой, не набравшей в турнире очков, остается ФК Оренбург.
Не смотря на унылый ноль в графе набранные очки, Оренбург явным аутсайдером Чемпионата не выглядит. Трудный календарь на старте команды Владимира Федотова усугубило и фатальное невезение. В гостевом матче против Ахмата накануне Оренбург ничуть не уступал грозненцам, Деспотович забил красивейший гол ударом через себя. Однако нелепые ошибки обороны и вратаря Добвни привели к очередному поражению. Впрочем, в следующем туре Оренбург принимает Тамбов и постарается прервать череду неудач.
В верхней части турнирной таблицы борьба обострилась после того, как Зенит потерял очки в домашнем матче против Краснодара. Питерский клуб – по прежнему первый. Но всего на очко отстает от Зенита ЦСКА, и на два ФК Ростов.
Следующий тур Премьер Лиги стартует в ближайшую субботу.