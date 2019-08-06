Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в России

Это создает риски для инфляции и дальнейшего роста экономики.

Численность рабочей силы в первом квартале этого года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель экономически активного населения составил 75 миллионов человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара. Основной причиной сокращения рабочей силы специалисты называют падение количества трудоспособного населения. Это не новое явление – сокращение наблюдается с 2016 года, но раньше его темпе были значительно более низкими.

По утверждению аналитиков, дальнейший рост общего числа занятых возможен только за счет более активного вовлечения в рынок труда старшего населения. При этом, как рассказали «Ведомостям» некоторые специалисты, для людей старшего возраста в стране недостаточно рабочих мест.

Увеличение количества рабочей силы было заявлено как одна из целей пенсионной реформы, которая началась в этом году.