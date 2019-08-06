Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел в столице 3 августа.

Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет. Она рассказала, что в акции они не участвовали, направлялись в это время домой, но их не пустили, а когда ее супруг начал возмущаться, его схватили и увели в автозак. После этого Тельминова написала заявление о выходе из «Единой России», но пока ответа не получила. Об этом она рассказала изданию «Настоящее время». По словам женщины, она была в шоке от того, как действовали силовики, выхватывая из толпы мирных протестующих и избивая их. В связи с задержанием ее мужа Тельминова написала заявление в прокуратуру, МВД, СПЧ, приемную президента. Как отметила женщина, это происшествие побудило ее не только пересмотреть свои политические взгляды, но и, возможно, выйти на следующие протестные акции.

На субботней акции в защиту избирательных было задержано более 1000 человек. Неделей ранее на митинге в автозак попали почти 1400 участников протеста.