С завтрашнего дня и до конца недели отменяется часть аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно
Это связано с ремонтными работами. Самые существенные изменения в расписании будут в выходные, — сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
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Это связано с ремонтными работами. Самые существенные изменения в расписании будут в выходные, — сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального: Диагноз поставлен пальцем в небо Угроза повторного попадания на кожу или слизистые этого химического агента — реальна, и врачи должны это осознавать. Они прекрасно понимают, что повторная сенсибилизация данным антигеном может привести к летальному исходу…