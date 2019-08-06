Авиакомпания «Победа» собирается с зимнего сезона приостановить рейсы в Гюмри из-за систематического недолива топлива

Авиакомпания «Победа» собирается с зимнего сезона приостановить рейсы в армянский Гюмри из-за систематического недолива топлива в аэропорту, — утверждает источник агентства ТАСС.

По словам собеседника в авиакомпании, «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться, но это никак не помогло изменить ситуацию. Источник сказал, что до конца летнего сезона авиакомпания выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов.

Официальный представитель перевозчика подтвердил, что продажи билетов, начиная с зимнего сезона, приостановлены.