Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы. Об этом она сама рассказала изданию «Настоящее время».

По словам Тельминовой, ей стыдно смотреть людям в глаза после всего того, что она увидела. Член «Единой России» также добавила, что скорее всего, пойдет на новую акцию протеста.

Мужа Тельминовой задержали в минувшую субботу, когда супруги направлялись домой и хотели спуститься в метро, но столкнулись с оцеплением силовиков.